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SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
142.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 100,50 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,502 HIAG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.034,83 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,35 Prozent zugenommen.

HIAG Immobilien wurde am Markt mit 1,34 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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