SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verloren

Rentables Highlight Event and Entertainment-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.11.2021 wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Highlight Event and Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 25,44 CHF. Bei einem Highlight Event and Entertainment-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,930 Highlight Event and Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 5,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,65 CHF wert. Mit einer Performance von -80,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Highlight Event and Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 59,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net