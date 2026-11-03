SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient

Investmentbeispiel

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,218 Huber + Suhner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,51 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 02.11.2026 auf 163,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,51 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net