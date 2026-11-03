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Investmentbeispiel

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Huber + Suhner AG
175.00 EUR -1.00 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,218 Huber + Suhner-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,51 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 02.11.2026 auf 163,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,51 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Huber + Suhner Aktie News

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Huber + Suhner Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Huber + Suhner nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.12 Huber + Suhner sell UBS AG
27.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
03.08.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research
29.03.12 Huber + Suhner sell UBS AG
17.01.12 Huber + Suhner hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.