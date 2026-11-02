SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie letztlich bei 4.000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,250 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.050,00 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 30.10.2026 auf 4.200,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 301,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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