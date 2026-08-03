SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Idorsia-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Idorsia-Papier bei 6,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,194 Idorsia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 5,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,58 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,42 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Idorsia eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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