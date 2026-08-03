DAX 26.214 +0,8%ESt50 6.473 +0,7%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.239 +0,2%Euro 1,1508 -0,0%Öl 85,5 +2,1%Gold 4.059 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Idorsia-Investment im Blick

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Idorsia AG
6.06 EUR -0.16 EUR -2.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Idorsia-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Idorsia-Papier bei 6,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,194 Idorsia-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Idorsia-Papiers auf 5,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,58 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,42 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Idorsia eine Börsenbewertung in Höhe von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Aktuelle Idorsia Aktie News

Werbung

Idorsia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Idorsia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.