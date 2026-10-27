SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Idorsia-Aktie gebracht.
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Am 27.10.2023 wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,64 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Idorsia-Aktie investierten, hätten nun 60,938 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 4,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,47 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 164,47 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Idorsia belief sich jüngst auf 1,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd