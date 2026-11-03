SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Idorsia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Idorsia-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,85 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Idorsia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,050 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 225,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,25 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 77,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd