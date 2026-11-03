DAX 25.794 -0,7%ESt50 6.133 -0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,20 +1,3%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.681 +0,2%Euro 1,1191 +0,0%Öl 106,6 +1,7%Gold 3.908 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende Idorsia-Investition?

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Idorsia eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Idorsia AG
4.58 EUR -0.27 EUR -5.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Idorsia-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,85 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Idorsia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,050 Idorsia-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 225,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,25 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 77,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Aktuelle Idorsia Aktie News

Werbung

Idorsia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Idorsia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.