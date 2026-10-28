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Lohnende INFICON-Investition?

SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in INFICON gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INFICON HOLDING AG
199.80 EUR -3.20 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der INFICON-Aktie statt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 119,60 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in INFICON-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,612 INFICON-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 15.401,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 184,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,01 Prozent vermehrt.

INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.13 Inficon kaufen Vontobel Research
19.12.12 Inficon buy Vontobel Research
18.10.12 Inficon buy Vontobel Research
15.08.12 Inficon buy Vontobel Research
09.08.12 Inficon buy Vontobel Research

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