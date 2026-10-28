SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lohnende INFICON-Investition?

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in INFICON gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der INFICON-Aktie statt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 119,60 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in INFICON-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,612 INFICON-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 15.401,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 184,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,01 Prozent vermehrt.

INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net