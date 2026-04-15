SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnende INFICON-Investition?

Vor Jahren in INFICON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2016 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die INFICON-Aktie bei 30,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 323,625 INFICON-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (124,80 CHF), wäre das Investment nun 40.388,35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 303,88 Prozent erhöht.

INFICON wurde am Markt mit 3,05 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net