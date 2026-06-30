SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor 3 Jahren verdient

INFICON-Investment

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das INFICON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die INFICON-Anteile bei 108,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,926 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen INFICON-Papiere wären am 30.06.2026 168,70 CHF wert, da der Schlussstand 182,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,70 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von INFICON belief sich jüngst auf 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net