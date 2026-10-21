SPI-Titel INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in INFICON gewesen.
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Am 21.10.2023 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 102,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,728 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.655,64 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 20.10.2026 auf 170,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 65,56 Prozent.
Jüngst verzeichnete INFICON eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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