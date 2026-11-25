Langfristige Investition

Bei einem frühen INFICON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem INFICON-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 115,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,870 INFICON-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,70 CHF, da sich der Wert einer INFICON-Aktie am 24.11.2026 auf 148,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,70 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für INFICON eine Börsenbewertung in Höhe von 3,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net