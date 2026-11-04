SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

04.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 04.11.2016 wurden Intershop -Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 0,990 Intershop-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intershop-Papiers auf 156,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,85 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,85 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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