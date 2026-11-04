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SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
169.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2016 wurden Intershop-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Intershop-Aktie investiert, befänden sich nun 0,990 Intershop-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intershop-Papiers auf 156,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,85 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intershop eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

Information

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