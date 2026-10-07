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Intershop-Investmentbeispiel

SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intershop von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Intershop-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
161.00 EUR -1.00 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen

Das Intershop-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Intershop-Aktie an diesem Tag bei 99,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100,100 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 152,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.275,28 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 52,75 Prozent.

Intershop markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

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