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SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intershop von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Intershop-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
159.00 EUR -3.00 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Intershop-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Intershop-Aktie investierten, hätten nun 0,637 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 151,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,43 CHF wert. Mit einer Performance von -3,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Intershop wurde am Markt mit 1,40 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.11 Intershop hold Vontobel Research
03.03.11 Intershop hold Vontobel Research
27.08.10 Intershop hold Vontobel Research

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