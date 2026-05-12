SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 26.05.2025 wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 124,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 80,321 Investis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 149,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.967,87 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,68 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Investis belief sich jüngst auf 1,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Investis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Investis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent