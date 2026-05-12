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SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investis Holding AG
151,50 CHF 2,50 CHF 1,68%
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Am 26.05.2025 wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Investis-Aktie bei 124,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 80,321 Investis-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 149,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.967,87 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,68 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Investis belief sich jüngst auf 1,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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