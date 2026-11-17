Frühe Investition

Vor Jahren in Investis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Investis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Investis-Aktie investiert hat, hat nun 1,075 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 144,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 155,38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,38 Prozent zugenommen.

Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net