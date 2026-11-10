SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investis-Anlage im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Investis-Anteile an diesem Tag bei 131,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 76,336 Investis-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.068,70 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 09.11.2026 auf 145,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,69 Prozent.

Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net