SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Investis-Anteile an diesem Tag bei 131,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 76,336 Investis-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.068,70 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 09.11.2026 auf 145,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,69 Prozent.
Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,85 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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