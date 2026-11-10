DAX 26.577 +1,2%ESt50 6.362 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,72 -1,0%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,9 -2,8%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investis-Anlage im Blick

SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Investis Holding AG
156.00 EUR -1.00 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Investis-Anteile an diesem Tag bei 131,00 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 76,336 Investis-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.068,70 CHF, da sich der Wert eines Investis-Anteils am 09.11.2026 auf 145,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,69 Prozent.

Der Investis-Wert an der Börse wurde auf 1,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Investis Aktie News

Werbung

Investis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Investis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.