SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren verloren

IVF HARTMANN-Performance

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 202,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,505 IVF HARTMANN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.163,37 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 13.11.2026 auf 124,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte IVF HARTMANN einen Börsenwert von 296,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net