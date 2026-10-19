DAX 25.353 -1,1%ESt50 6.144 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 73.975 +1,3%Euro 1,1210 -0,3%Öl 108,5 -1,3%Gold 4.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable IVF HARTMANN-Investition?

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IVF HARTMANN AG
132.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 202,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,941 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Papiere wären am 16.10.2026 612,65 CHF wert, da der Schlussstand 124,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 38,74 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 294,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle IVF HARTMANN Aktie News

Werbung

IVF HARTMANN Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IVF HARTMANN nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.