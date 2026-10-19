SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 202,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das IVF HARTMANN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,941 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Papiere wären am 16.10.2026 612,65 CHF wert, da der Schlussstand 124,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 38,74 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 294,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IVF HARTMANN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IVF HARTMANN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen