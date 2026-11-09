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Lohnende IVF HARTMANN-Anlage?

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IVF HARTMANN AG
135.00 EUR -0.50 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen

Das IVF HARTMANN-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investierten, hätten nun 7,576 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 946,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,30 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 298,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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