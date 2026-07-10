SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Julius Bär-Anlage?

17.07.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Julius Bär eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,64 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183,016 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.682,28 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 16.07.2026 auf 74,76 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,82 Prozent vermehrt.

Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 15,36 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net