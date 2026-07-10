SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Julius Bär eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54,64 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 183,016 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.682,28 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 16.07.2026 auf 74,76 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,82 Prozent vermehrt.
Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 15,36 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Julius Bär Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.13
|Julius Bär kaufen
|UBS AG
|13.06.13
|Julius Bär halten
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.05.13
|Julius Bär kaufen
|UBS AG
|30.05.13
|Julius Bär kaufen
|Credit Suisse Group
|28.05.13
|Julius Bär halten
|Morgan Stanley