SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,80 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,236 Julius Bär-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Julius Bär-Aktie auf 68,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.828,03 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gleich.
Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Julius Bär
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Julius Bär
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: l i g h t p o e t / Shutterstock.com