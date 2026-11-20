Rentable Julius Bär-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,80 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Julius Bär-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,236 Julius Bär-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Julius Bär-Aktie auf 68,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.828,03 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gleich.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net