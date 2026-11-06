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Lukrative Julius Bär-Investition?

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Julius Bär
73.30 EUR -3.20 EUR -4.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Julius Bär-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 1,845 Julius Bär-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,90 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 05.11.2026 auf 68,24 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,90 Prozent angewachsen.

Julius Bär markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: l i g h t p o e t / Shutterstock.com

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Julius Bär Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
01.07.13 Julius Bär kaufen UBS AG
13.06.13 Julius Bär halten Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.05.13 Julius Bär kaufen UBS AG
30.05.13 Julius Bär kaufen Credit Suisse Group
28.05.13 Julius Bär halten Morgan Stanley

Information

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