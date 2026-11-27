SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Julius Bär-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,14 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,215 Julius Bär-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138,41 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 26.11.2026 auf 62,48 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 38,41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Julius Bär bezifferte sich zuletzt auf 12,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages