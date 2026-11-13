SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Julius Bär eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Julius Bär-Anteile an diesem Tag 52,72 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 18,968 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.361,91 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 12.11.2026 auf 71,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,19 Prozent.
Julius Bär markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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