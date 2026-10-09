SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor einem Jahr verdient

Julius Bär-Investment im Blick

09.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Julius Bär-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Julius Bär-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Julius Bär-Anteile an diesem Tag bei 56,02 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Julius Bär-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,508 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 70,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.559,80 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,60 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 14,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net