Lohnende Jungfraubahn-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jungfraubahn-Papier an diesem Tag 138,20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,236 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Die gehaltenen Jungfraubahn-Papiere wären am 18.11.2026 1.921,13 CHF wert, da der Schlussstand 265,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 92,11 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich jüngst auf 1,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net