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SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungfraubahn AG (N)
298.00 EUR 10.00 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 240,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investierten, hätten nun 41,667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 267,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.145,83 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,46 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.12 Jungfraubahn hold Vontobel Research
20.04.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
15.02.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
04.01.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
14.12.10 Jungfraubahn hold Vontobel Research

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