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SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungfraubahn AG (N)
240.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 08.10.2025 wurde die Jungfraubahn-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 229,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,357 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 989,11 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 07.10.2026 auf 227,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,09 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.12 Jungfraubahn hold Vontobel Research
20.04.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
15.02.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
04.01.11 Jungfraubahn hold Vontobel Research
14.12.10 Jungfraubahn hold Vontobel Research

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