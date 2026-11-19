Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in Kardex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Kardex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,74 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,194 Kardex-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 229,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 273,46 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 273,46 CHF, was einer positiven Performance von 173,46 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Kardex belief sich jüngst auf 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net