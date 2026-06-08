SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kardex-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurden Kardex-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 264,50 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, befänden sich nun 3,781 Kardex-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kardex-Aktie auf 225,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 852,55 CHF wert. Damit wäre die Investition 14,74 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Kardex zuletzt 1,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kardex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kardex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent