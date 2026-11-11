SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühes Investment

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Klingelnberg eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,901 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,96 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 10.11.2026 auf 10,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,96 Prozent.

Klingelnberg wurde am Markt mit 91,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net