Lukrativer Klingelnberg-Einstieg?

Bei einem frühen Klingelnberg-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,556 Klingelnberg-Aktien im Depot. Die gehaltenen Klingelnberg-Anteile wären am 17.11.2026 580,56 CHF wert, da der Schlussstand 10,45 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,94 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 89,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net