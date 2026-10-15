SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kuros (Kuros Biosciences) von vor 3 Jahren eingefahren

Profitabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?

15.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.906,250 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 73.398,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,79 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 633,98 Prozent erhöht.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde am Markt mit 717,38 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net