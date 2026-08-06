SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,58 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 376,223 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 23,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.653,12 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,47 Prozent.
Am Markt war Kuros (Kuros Biosciences) jüngst 914,34 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
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