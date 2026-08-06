SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative Kuros (Kuros Biosciences)-Investition?

13.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kuros (Kuros Biosciences) -Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,58 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Kuros (Kuros Biosciences)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 376,223 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kuros (Kuros Biosciences)-Papiers auf 23,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.653,12 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,47 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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