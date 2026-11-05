SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an diesem Tag 28,70 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 348,432 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 20,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.240,42 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,60 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 807,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kuros (Kuros Biosciences)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen