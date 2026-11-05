SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kuros (Kuros Biosciences) von vor einem Jahr bedeutet

Rentabler Kuros (Kuros Biosciences)-Einstieg?

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kuros (Kuros Biosciences)-Investment gewesen.

Das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier an diesem Tag 28,70 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 348,432 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 20,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.240,42 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,60 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Kuros (Kuros Biosciences) belief sich zuletzt auf 807,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net