SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gerechnet?

Rentables Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment?

11.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Einstiegs gewesen.

Am 11.11.2025 wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,815 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 55,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,73 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,73 Prozent angezogen.

Landis+Gyr (Landis Gyr) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net