SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr gekostet

Performance im Blick

19.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Landis+Gyr (Landis Gyr) gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile betrug an diesem Tag 67,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investierten, hätten nun 1,488 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,17 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 18.08.2026 auf 48,50 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 72,17 CHF, was einer negativen Performance von 27,83 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net