Investmentbeispiel

Vor Jahren in Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier bei 60,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie investiert, befänden sich nun 166,667 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 9.016,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,83 Prozent.

Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net