SPI-Titel Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,75 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,594 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Anteilen. Die gehaltenen Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien wären am 20.10.2026 82,39 CHF wert, da der Schlussstand 51,70 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 82,39 CHF, was einer negativen Performance von 17,61 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Landis+Gyr (Landis Gyr) bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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