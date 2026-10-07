SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 10 Jahren gekostet

Lohnende lastminutecom-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das lastminutecom -Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, befänden sich nun 72,464 lastminutecom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,90 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,71 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf lastminute.com

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf lastminute.com

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung