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SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel hätte eine Investition in lastminutecom von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
lastminute.com N.V.
10.20 EUR 0.50 EUR 5.15 %
Charts | News | Analysen

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die lastminutecom-Aktie investiert, befänden sich nun 72,464 lastminutecom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 702,90 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 29,71 Prozent.

Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 97,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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