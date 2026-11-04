SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnendes lastminutecom-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen lastminutecom-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der lastminutecom-Aktie statt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 13,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 729,927 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen lastminutecom-Papiere wären am 03.11.2026 7.284,67 CHF wert, da der Schlussstand 9,98 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,15 Prozent.

Der lastminutecom-Wert an der Börse wurde auf 105,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net