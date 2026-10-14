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SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren lastminutecom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
lastminute.com N.V.
9.50 EUR -0.05 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden lastminutecom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,35 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 696,864 lastminutecom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (9,00 CHF), wäre die Investition nun 6.271,78 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,28 Prozent verringert.

lastminutecom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 95,88 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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