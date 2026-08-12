SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in lastminutecom von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in lastminutecom gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der lastminutecom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das lastminutecom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,250 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,50 CHF, da sich der Wert eines lastminutecom-Papiers am 18.08.2026 auf 12,40 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 22,50 Prozent gleich.
Der Marktwert von lastminutecom betrug jüngst 131,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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