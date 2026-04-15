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Lohnende Leonteq-Anlage?

SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet

22.04.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonteq AG
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Das Leonteq-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Leonteq-Aktie bei 45,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,217 Leonteq-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,68 CHF, da sich der Wert einer Leonteq-Aktie am 21.04.2026 auf 15,64 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 65,32 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich jüngst auf 281,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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