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SPI-Titel Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leonteq-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Leonteq-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Leonteq AG
21.35 EUR 0.55 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Leonteq-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Leonteq-Aktie bei 63,30 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Leonteq-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,798 Leonteq-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 19,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,58 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68,94 Prozent eingebüßt.

Leonteq wurde am Markt mit 342,55 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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