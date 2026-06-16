SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 58,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 1,701 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,89 CHF, da sich der Wert einer Liechtensteinische Landesbank-Aktie am 22.06.2026 auf 104,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Liechtensteinische Landesbank belief sich zuletzt auf 3,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net