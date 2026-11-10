SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment verdienen können.
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Am 10.11.2023 wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,236 Liechtensteinische Landesbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.789,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 87,90 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Liechtensteinische Landesbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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