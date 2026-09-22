SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?

22.09.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 50,60 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,763 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 21.09.2026 2.316,21 CHF wert, da der Schlussstand 117,20 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 131,62 Prozent.

Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net