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Lukrativer Liechtensteinische Landesbank-Einstieg?

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)
123.40 EUR 0.20 EUR 0.16 %
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Liechtensteinische Landesbank-Papier bei 50,60 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,763 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 21.09.2026 2.316,21 CHF wert, da der Schlussstand 117,20 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 131,62 Prozent.

Alle Liechtensteinische Landesbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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